Azerbaycan'da 'Alanya' heyecanı 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Eylül 2017 tarihinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu, bu görüşme sırasında Alanya'nın turizm olanaklarından, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan da (GZP) bahsettiği Aliyev'den, Azerbaycan-GZP uçuşlarının başlatılması konusunda destek istemişti. Ve aradan geçen 68 günün sonunda 11 Kasım 2017'de Azerbaycan'dan müjde gelmişti.



AZAL 'BUTA' İLE UÇACAK

Milli Azerbaycan Havayolları AZAL'ın (Azerbaijan Airlines), Bakan Çavuşoğlu'nun girişimlerinin ardından GZP'ye "low cost" yani düşük maliyetli şirketi olan Buta Airways ile uçmak için hazırlıklarını tamamladığı, AZAL'ın mayıs ayında haftada üç uçuş başlatmaya hazır olduğu, bunun için GZP'nin işletmecisi TAV ile görüşmeye başladığı bildirilmişti. AZAL, TAV'la görüşmelerini bitirdi ve Bakü-GZP-Bakü uçuşlarını programa alıp, bilet satışına başladı.



HAFTADA İKİ SEFER

AZAL ve Buta Airways'in internet siteleri ile acentalarından GZP seferlerinin bilet satışları başladı. İlk uçuşun 7 Haziran Perşembe günü yapılacağı görülürken, ilk etapta GZP'ye Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan perşembe ve cumartesi günleri 2 sefer yer alıyor. İlerleyen günlerde talebe göre bu sefer sayısının artması beklenirken, Alanya uçuşlarının 61 Manat'tan (Azerbaycan para birimi) başladığı görülüyor. Uçuşlar ekim ayı ortalarına kadar sürecek.