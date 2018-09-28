Azarbeycan, yurtdışındaki vatandaşlarının statüsünü belirliyor

AZERBAYCAN devleti Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların statüsünü belirlemek için çalışmalara başladı. 1990'lı yıllarda Türkiye'ye taşınan ve yasadışı yollarla Türkiye'ye yerleşmiş yüzlerce Azerbaycanlının yasal statüsü de çalışma sonunda belirlenecek.

Sorunların yerinde incelenmesi ve çözümü ile ilgili 23-26 Eylül 2018 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi çalışanları Kenan Memmedov ve İsmail Ansarli, Azerbaycan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu ile birlikte, yasa dışı ikamet eden Azerbaycanlılar ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

İSTANBUL’DA TOPLANTI

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi 500 evler, Rami, Eyüpsultan, Bağlarbaşı, Yıldıztabya, Barbaros Hayrettin Paşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak mahalleleri, Bayrampaşa ilçesinin Yıldırım, Altıntepe, Orta mahalle, Kartaltepe, Vatan mahalleleri, çevre bölgeler, ayrıca, Küçükçekmece'de Halkalı Merkez mahallelerinde yaşayan Azerbaycanlılarla toplantılar yapıldı ve bilgi verildi.

BAŞKONSOLOSLUK

İstanbul'daki Başkonsolosluk çalışanı Hayyam Daşdemirov görüşmeler sırasında sorunun aktüelliğine ve Azerbaycan vatandaşlarının çıkarlarının korunması açısından önemine değinerek, 18 Nisan 2018 tarihinde Ankara şehrinde Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasında düzenlenen 9. konsolosluk danışmaları sırasında da bu yönde görüşmeler yapıldığını, görüşmeler sırasında, meselenin aşamalı çözümü ve Azerbaycan tarafının sunacağı bilgilere dayanarak bu kişilere Türkiye tarafından gerekli desteğin sağlanması ile ilgili düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Yasadışı yaşayan Azerbaycanlıların karşılaştığı birçok soruna da değinen Daşdemirov, bu kişilerin net listesinin hazırlanması çalışmalarının sürecin ilk ve en önemli aşaması olduğunu vurguladı.

Heyet daha sonra konsolosluk hizmetleriyle ilgili toplantıya katılanların sorularını cevapladı. Okula, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla ilgili, okul malzemeleri, bağışlandı.