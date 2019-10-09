Ayta Sözeri yeniden Antalya'da

SON dönemin aranılan sanatçılarından Ayta Sözeri, 7 Eylül'de çıktığı Antalya Sahne'de yoğun istek üzerine 23 Ekim Çarşamba günü 20.45'te tekrar Antalyalıların karşısına çıkacak. Ayta Sözeri ile Açıkhava Gazinosu konseptinin Antalyalılardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kulis Antalya Organizasyon yetkilisi Kutluhan Burkan, "Son zamanların aranılan sanatçısı, Türk Sanat Müziği'ne kendi yorumunu katarak, beğenilen sahne performansını açıkhava gazinosu konseptiyle buluşturan Ayta Sözeri, 7 Eylül'deki açıkhava performansının sonunda Antalyalıları kırmayarak kısa bir aranın ardından yeniden sahne alacak" dedi. Sanatçının 7 Eylül günü Antalya Sahne'deki performansında yaşanan yaklaşık 20 dakikalık elektrik kesintisine rağmen sahneden inmeyerek, Antalyalılarla şarkı söylemeye devam etmesinin dinleyicilerden büyük takdir gördüğünü anlatan Burkan, Ayta Sözeri ile Açıkhava Gazinosu'nun bilet fiyatlarının 80, 100, 120 ve VIP 175 TL olarak belirlendiğini söyledi.