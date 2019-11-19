Ayşenur'un kardeşinden Yeni Alanya'ya ilk açıklama: 'Adalet yerini buldu'

CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER

ÜLKE çapında ses getiren Ayşenur G. davasında yerel mahkemenin direnerek verdiği tutuklama kararı toplumun bütün kesimlerince sevinçle karşılandı. Lakin sanık Selahattin S. 5 günlük kovalamacağya rağmen yakalanamamıştı. Duruşmaya katılmayan, tutuklama kararının ardından ise kayıplara karışan Selahattin S.’nin nerede olduğu bilinmezliğini koruyordu. Sezer ailesi yardım çığlığını Yeni Alanya aracılığı ile duyurmuş, açık hedef olduklarını ifade eden Ayşenur’un kız kardeşi Zehra Sezer “5 gün oldu ama hala bulunamadı. Biz tehlike altındayız. Şahsın babası ‘Bu evden 4 cenaze çıkacak’ diyerek bizleri tehdit etti. Ben ve kız kardeşim, ikimiz de açık hedefiz. Ailemiz köyde, bizler ise Alanya’dayız. Dershaneye gidiyorum, yurtta kalıyorum. Dolayısıyla en açık hedeflerden biri ben, diğeri de ortaokula giden kız kardeşim. ‘Karara sevinelim’ dedik ama daha gün yüzü göremedik” demişti.

‘YAKALANDI VE RAHAT BİR NEFES ALDIK’

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipler tarafından yürütülen sıkı takip sonucu firari sanık Selahattin S., Susuz yaylasında saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Sezer ailesi de rahat bir nefes aldı. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Zehra Sezer sevinç gözyaşlarını tutamayarak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Kız kardeş Sezer “Açık hedeftik ve gerçekten tedirgindik. Adalet yerini buldu. Rahat bir nefes aldık. Bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Benim için, annem, babam, abim ve özellikle kardeşim için son derece sevindirici bir haber oldu. Şu an ablamın daha rahat uyuduğuna inanıyorum. Az evvel de belirttiğim gibi adalet yerini buldu. Ama bu demek değil ki, bu bir son. ‘Burada bitti’ demeyecek ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

‘SÜRECİN TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Dava avukatı Müge Gezginci de yapmış olduğu ilk açıklamada “Çok mutluyum. Herkes üzerine düşeni ve elinden geleni yaptı. Sonucunda da sanık tutuklandı. Adalet yerini buldu. Sürecin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle yargıtay aşamasında yine takipçisi olacağız. Yargıya güveniyoruz” ifadelerini kullandı.