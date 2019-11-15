Ayşenur Dim TV'de konuşuldu
Ceren Şahin'le Kent Gündemi'nde Ayşenur konuşuldu
GÜNCEL 15.11.2019, 00:08 15.11.2019, 00:15
CEREN Şahin'le Kent Gündemi'nin dün akşamki canlı yayın konukları Antalya Barosu Alanya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Kadın ve Çocuk Haklarını Koruma Kurulu avukatlarından Zeynep Kıvanç Güzel ve uzman klinik psikolog Gülendam Demir oldular. Programda, Ayşenur, kadın cinayetleri ve istismar vakaları, hem hukuken, hem de psikolojik açıdan değerlendirildi.
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