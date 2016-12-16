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Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırgan hakkında flaş gelişme

İstanbul'da halk otobüsünde seyahat eden hemşire Ayşegül Terzi'yi darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı

Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırgan hakkında flaş gelişme

İstanbul'da halk otobüsünde seyahat eden hemşire Ayşegül Terzi'yi darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı

16 Aralık 2016 Cuma 13:32
Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırgan hakkında flaş gelişme
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MAHKEME Abdullah Çakıroğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkedilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu da iş yoğunluğu gerekçesiyle 8 Mart tarihine gün verdi. Çakıroğlu bu tarihte Adli Tıp Kurumu'nun uzman heyeti tarafından muayene edilecek.  


İkinci duruşma haftaya
23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül'de, Ümraniye'de bir halk otobüsünde otbüsünde 'şort giydiği' gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun saldırısına uğramıştı. 18 Eylül'de yakalanan saldırgan tutuklanarak hakkında  4 ayrı suçtan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Çakıroğlu, davanın 26 Ekim'deki ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Davanın ikinci duruşması 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak.  
 
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