Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırgan hakkında flaş gelişme

İkinci duruşma haftaya
23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül'de, Ümraniye'de bir halk otobüsünde otbüsünde 'şort giydiği' gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun saldırısına uğramıştı. 18 Eylül'de yakalanan saldırgan tutuklanarak hakkında 4 ayrı suçtan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Çakıroğlu, davanın 26 Ekim'deki ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Davanın ikinci duruşması 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak.
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