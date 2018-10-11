Ayris’le çatlaklarınıza veda edin

AYRİS Estetik ve Güzellik Merkezi Alanya’da fark yaratmaya devam ediyor. Güzelliğine güzellik katmak isteyen kadınların ilk ve tek adresi olan merkez, bünyesinde sunmuş olduğu işlemler ile her daim bir adım öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bünyesinde sunduğu hizmetler ve yeniliklerle iddiasını arttıran Ayris’ten kadınlara müjde. Cilt bakımlarından leke tedavilerine, bölgesel incelmeden lazer epilasyona kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Ayris, bu kez de bünyesine kazandırdığı yeni çatlak onarım cihazı ile birlikte Alanya’da bir devrim yaratıyor.

Kadınların korkulu rüyası olan ve bugüne dek geri dönüşü olmadığını düşündüğümüz çatlaklar Ayris ile çözüm buluyor. Profesyonel dokunuşları ile kadınların hayatında mucizeler yaratan Ayris’te artık çatlaklarınızdan kurtulmanız mümkün. Hem de 1 ila 3 seansta. Ayris Güzellik Merkezi sahibi Deniz Erdem Kalaycı, “Çatlak onarım cihazımız ile birlikte 3 seansta yüzde 80 oranında bir iyileşme kaydediyoruz. Sonuçlarından gerçekten çok memnunuz” dedi.

ÇATLAK ONARIMINDA YÜZDE 80’LİK ORAN

Ayris Estetik ve Güzellik Merkezi sahibi Kalaycı, kurum bünyesine kazandırdıkları mucize cihaza ilişkin bilgiler verdi. Kilo artışlarında ve özellikle hamilelik sürecinde oluşan çatlakların kadınlar için artık bir kabus olmadığına vurgu yapan Kalaycı “Çatlakların kadınları son derece rahatsız ettiğini biliyoruz. Hayatımızın en değerli varlıkları çocuklarımıza 9 ay boyunca bedenimizde ev sahipliği yapıyoruz. Bu da vücudun yaşadığı değişime bağlı olarak çeşitli izleri de beraberinde getiriyor. Ya da ergenlik döneminde gelişen vücudumuza bazen derimiz yetişemiyor. Hızla gerçekleşen kilo artışlarında da çatlaklardan kaçamıyoruz. Genellikle kalça, göbek ve göğüs bölgelerinde karşılaştığımız çatlaklar artık çözümsüz değil. Bünyemize dahil ettiğimiz bu mucize cihazla birlikte ilk seanstan itibaren gözle görülür sonuçlar alabildiğimizin müjdesini verebilirim. 3. seansla birlikte yüzde 80 oranında bir ilerleme, iyileşme kaydedebiliyoruz. Gerçekten bir mucize demem yanlış olmayacaktır. İlk seansta işlemimizi gerçekleştiriyoruz ve ardından 21 gün bekliyoruz. Sonucu değerlendirerek ihtiyaç hasıl olması durumunda yol haritamızı çizerek tedavimize devam ediyoruz. Ve az evvel de belirttiğim gibi 3 seansa kadar yüzde 80 oranında bir iyileşme yakalıyoruz ve garanti ediyoruz. Seansımız yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürüyor ve sonrasında herhangi bir acı duymaksızın hastamız hayatına devam edebiliyor. 21 günlük süre içerisinde işlemi desteklemek adına yan ürünler kullanmamız gerekiyor. Sonrasında da sonuç mükemmel. Bakıyorsunuz ki kabusunuz haline gelen çatlaklarınız artık yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı.

AYRİS İLE LEKELERİNİZE DE VEDA EDİN

Alanya’da ilklerin adresi Ayris ile özellikle sonbaharı karşıladığımız şu günlerde cildiniz de güzelleşiyor. Cilt bakımında her daim farkı hissettiren bakımlarında başarının en büyük sırrı ise Deniz Erdem Kalaycı, Ayris’te bütün işlemleri bizzat kendisi gerçekleştiriyor ve birebir talip ediyor. Kalaycı, özellikle mevsim geçişlerinde cildi hazırlamak gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasında “Cildimiz çok önemli. Bedenimiz yaşamak zorunda olduğumuz tek yer ve cildimiz de bedenimizi tümüyle kaplayan, en çok dış etkene maruz kalan organımız. Korumazsak ve gereken ilgiyi, bakımı göstermezsek sonuçları üzücü olabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde cildi beslemek, nemlendirmek çok önemli. Bakım yaparak temizlediğimiz ve ilgi gösterdiğimiz cildimize uyguladığımız maskelerle de nem kazandırıyoruz. Cildin neye ihtiyacı var ise tespit ediyor, ihtiyaca yönelik gerekeni yapıyoruz” dedi. Yanı sıra ciltte oluşan lekelerden kurtulmak isteyen insanlar için de Ayris doğru adres. Akne ve leke tedavilerinde de son derece iyi sonuçlar aldıklarını ifade eden Kalaycı, “Yazı geride bıraktığımız şu günlerde yoğun bir şekilde güneşe maruz kalan cildimizde lekelerimizin belirginleşmesi kaçınılmaz bir son oluyor. Akne, siyah nokta ve leke tedavilerinde başarılı sonuçlar alıyoruz. İnsanların sonrasında yaşadıkları mutluluk bizleri de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

LAZER EPİLASYONDA DEV KAMPANYA

Yaz günlerini geride bırakırken epilasyon için de en uygun mevsimleri karşılıyoruz. Kadınların en büyük sorunu haline gelen ve yaşam kalitesini düşüren istenmeyen tüylerden kurtulmak ise her kadının hayali. Lazer epilasyonda gerek uzman dokunuşları gerekse de kaliteden şaşmayan makineleri ile güvenilir hizmetin adresi Ayris, dev kampanyalarıyla da fark yaratıyor. Kampanyalara ilişkin bilgiler veren Deniz Erdem Kalaycı , “Tüm vücut seçeneğimiz olduğu gibi bölge bölge almak isteyenleri de düşündük. Kampanyamız dahilinde fiyat noktasında da müşterilerimizin yüzünü güldürüyoruz diyebilirim. Yanı sıra 8 seans lazer alan hastamıza 2 seans da hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 23:12