’Ayrılık’ diye geldi ’evlilik’ çıktı

AVUKAT katipliği yapan Ahmet Kök (25), motorcu arkadaşlarının da yardımıyla aldığı kararla 6 aylık sevgilisine evlenme teklifi etme kararı aldı. Sevgilisi olan anasınıfı öğretmenliğinde öğrenci Tuğba Bodur’u (25) ayrılmak istediğini söylemek için Gaziantep Üniversitesi önüne çağırdı. Kök, arkadaşlarının da yardımıyla pankart açıp meşale yakarak yüzüğü sevgilisine doğru uzattı. Bodur, Kök’ün evlilik teklifiyle bir süre şaşkınlık yaşayarak, evet cevabını verdi. Teklifi gerçekleştirdiği için hayatının en önemli kararını aldığını söyleyen Ahmet Kök, "Aklımın ucunda böyle bir şey yoktu. Sağ olsunlar bir plan yapmışlar benim için. Ben de onayladım sevgilimle ortalama 6 aydır ilişkimiz var. Doğru kadını bulduğumu düşündüm ve bir anda evlenme teklifi yapmaya düşündüm. Güzel bir şey oldu" diye konuştu.
Duyduğu şaşkınlığı anlatan Tuğba Bodur ise, "Çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Önce kendisi bana farklı şeyler söyledi. Görüşemeyeceğimizi, ailesiyle tartıştığını söyledi. Böyle bir şey beklemiyordum" dedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 07:46