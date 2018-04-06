Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye dönüş talebi reddedildi!

CUMHURİYET Halk Partisi'nde PM saat 14.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplandı. İttifakın ana gündem maddesi olduğu PM'de Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin 'bağışlanma' talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebi reddedildi.
BİR MİLLETVEKİLİNİN ATATÜRK POSTERİNİ İNDİRDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi Aylin Nazlıaka, CHP'de bir milletvekilinin Atatürk posterini duvardan indirdiğini iddia etmiş, iddianın medyada geniş yer tutmasının ardından Nazlıaka, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sev edilmişti.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
CHP Yüksek Disiplin Kurulu da 4 Mart 2016 tarihinde Aylin Nazlıaka'yı partisinden ihraç etmişti.
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