Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye dönüş talebi reddedildi!

Hatırlanacağı gibi Aylin Nazlıaka, CHP 'de bir milletvekilinin Atatürk posterini duvardan indirdiğini iddia etmiş, iddianın medyada geniş yer tutmasının ardından Nazlıaka, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sev edilmişti.

CUMHURİYET Halk Partisi'nde PM saat 14.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplandı. İttifakın ana gündem maddesi olduğu PM'de Aylin Nazlıaka 'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin 'bağışlanma' talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebi reddedildi.

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