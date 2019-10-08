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Aylar sonra ormanda yakalandı! 6 kişiyi öldürmüştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada olaya karıştığı iddiasıyla aranan 4 kişiden biri yakalandı

GÜNCEL 08.10.2019, 20:44
Aylar sonra ormanda yakalandı! 6 kişiyi öldürmüştü
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İlçenin Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden  Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma  sürüyor.
 
Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 4 kişiden S.K, İl  Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçenin batı bölgesi ormanlık alanında  silahıyla yakalandı.
Zanlı S.K, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak  Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.
 
Aranan 3 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
 
Olay
 
Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve  Gözmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi  yaralanmıştı.
 
Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Korkmaz  ailesinden 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmış, tutuklananlardan biri  serbest bırakılmıştı. Aynı aileden 4 kişi ise aranıyordu.

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