Aykut Işıklar son yolcuğuna uğurlanıyor

Özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınan ünlü gazeteci Aykut Işıklar salı günü vefat etti. Işıklar bugün son yolcuğuna uğurlanıyor

Aykut Işıklar son yolcuğuna uğurlanıyor
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70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar, 3 Nisan tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle İstanbul Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Yapılan tetkikler sonucu akut koroner sendrom ön tanısı konulan Işıklar'ın tedavisine başlanıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen başarılı gazeteci dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Aykut Işıklar’ın cenaze töreni bugün öğle vakti Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde düzenlenecek. Cenazesi ise Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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