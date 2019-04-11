Aykut Işıklar son yolcuğuna uğurlanıyor

70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar, 3 Nisan tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle İstanbul Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Yapılan tetkikler sonucu akut koroner sendrom ön tanısı konulan Işıklar'ın tedavisine başlanıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen başarılı gazeteci dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Aykut Işıklar’ın cenaze töreni bugün öğle vakti Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde düzenlenecek. Cenazesi ise Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.