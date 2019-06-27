Ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı

Ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı
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ALINAN bilgiye göre, Dereköy köyünde yaşayan Kasım Aydın (39), fındık  bahçesinde çalıştığı sırada ayının saldırısına uğradı.
 
Yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekibince Yağlıdere Devlet Hastanesine  kaldırıldı.
Aydın, ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan  Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 
Kasım Aydın, AA muhabirine, fındık bahçesinde ot temizliği yaptığı  sırada ayının saldırısına uğradığını, köpeği sayesinde hayvanın pençelerinden  kurtulduğunu söyledi.
 
"Köpeğim ayıya karşı koydu ve beni korudu. Beni ayının elinden aldı ve  o olmasaydı şu an hayatta olmayabilirdim." diyen Aydın, hayvanın uzaklaşmasının  ardından telefonla yakınlarını aradığını ve yardım istediğini sözlerine ekledi.
 

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