Ayının saldırdığı kişi yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaylada hayvan otlatan kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı

Ayının saldırdığı kişi yaralandı
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İLÇEYE bağlı Okçu köyü yaylasında hayvan otlatan Çetin Küpeli (38) bir  ayının saldırısına uğradı.
 
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Küpeli, kendisine ait  köpeklerin ayıya saldırması sayesinde  kurtuldu.
Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küpeli'nin  112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Göle Devlet Hastanesinde tedavi altına  alındığını söyledi.
 
Küpeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gün, "Bu tür  saldırılar daha önce de olmuştu. Daha dikkatli ve tedbirli olmak gerek." dedi.
 

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