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'Ayın polisi' yine Alanya'dan

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ekim ayında başarılı çalışmalarıyla ayın polisi seçilen üç polis memurunu ödüllendirdi

'Ayın polisi' yine Alanya'dan

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ekim ayında başarılı çalışmalarıyla ayın polisi seçilen üç polis memurunu ödüllendirdi

09 Kasım 2017 Perşembe 23:43
'Ayın polisi' yine Alanya'dan
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ANTALYA İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ekim ayında başarılı çalışmalarıyla ayın polisi seçilen üç polis memurunu ödüllendirdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru Ş.A. 'Ayın Dış İlçeler Polisi’ seçildi. İl Emniyet Müdürü Uzunkaya, üç emniyet personelini birer çeyrek altın ve teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

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Antalya İl Emniyet Müdürü Celal UzunkayaAlanyaüç Polis Memuru
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