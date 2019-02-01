Ayık: ‘Turizm gelirleri artacak’

BU yıl 23’üncüsü düzenlenen ve İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) ikinci gün tüm heyecanıyla sürüyor. Fuarda Alanya, 64 metrekarelik özel tasarım stant ile tanıtılıyor. Alanya standını ziyaret eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı değerlendirmede 2019’un son derece iyi göstergelerle başladığını söyledi. Tüm kaynak pazarlarda artış olduğunu, dış pazarlar kadar içi pazarın da Türkiye’nin vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Ayık, “Gelir anlamında almamız gereken mesafe hala var. Dünya ortalaması belli. Uluslararası seyahat edenler ortalama bin dolar civarında harcama yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlar ise 650 dolar seviyesinde. Toplam kaliteyi ve tesislerimizin dışındaki alanları geliştirdiğimizde, gelen misafirlerimize farklı deneyimler yaşatabilecek ürünleri sunduğumuzda dünya ortalamasına yaklaşan kişi başı geliri elde edebiliriz" dedi.

‘TÜRKİYE İLK 5’E GİREBİLİR’

Turizmci Hüseyin Baraner de, “EMITT 2019, bu zamana kadar gördüğüm en canlı, en hareketli fuar. Moraller yerine geldi, işler nispeten iyi. Herkes işini büyütmek, güzelleştirmek ve daha da sağlamlaştırmak istiyor. Türkiye bu sene doğru kararlar çerçevesinde ilerlerse dünyada ilk beşe girebilir. Ciromuzu da ülke olarak artırabiliriz” diye konuştu.