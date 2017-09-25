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Ayhan Sicimoğlu coşturdu

14. Alanya Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin kapanış gecesinde sahne alan Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu, kendilerini dinleyen binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi 

Ayhan Sicimoğlu coşturdu

14. Alanya Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin kapanış gecesinde sahne alan Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu, kendilerini dinleyen binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi 

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:47
Ayhan Sicimoğlu coşturdu
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ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen ve Alanya'nın tarihi Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin son gününde, ünü ülke sınırlarını aşan, müzik ve şovları ile dikkati çeken Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu sahne aldı. Ayhan Sicimoğlu'na vokalde Suami Ramirez Veliz ve Yaima Aguirre Hechavarria, bas gitarda Mehmet Alper Kılıç, trombonda Taşkın Akarsu, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Serhan Erkol, klavyede Sercan Mısır ve davulda da Okan Duman eşlik etti. Yaklaşık 2 bin kişinin büyük ilgi gösterdiği konserde izleyiciler, grubun seslendirdiği Bolero, Salsa, Cha-cha, Mambo ve Türkçe coverlara dans ederek coşkuyla eşlik etti. 
Konsere Latin müziğinden ezgilerle başlayan Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu, daha sonra Türkçe şarkıları Latin dans ritimleri eşliğinde seslendirdi. Grubun seslendirdiği şarkılarla artan coşku, 'İzmir Marşı' ile doruğa çıktı. Esprili konuşmaları, sempatik tavırları ile büyük alkış alan ve şarkı aralarında başından geçen anılarını aktaran Sicimoğlu, hayranlarını kahkahaya boğdu. 
'Latin All Stars' grubu ile performanslar sergileyen Ayhan Sicimoğlu’na konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından çiçek ve plaket verildi.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 10:10
Anahtar Kelimeler:
Latin All StarsAyhan Sicimoğlu14. Alanya Uluslararası Alanya Caz Günleri
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