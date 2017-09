Ayhan Sicimoğlu coşturdu

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen ve Alanya'nın tarihi Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin son gününde, ünü ülke sınırlarını aşan, müzik ve şovları ile dikkati çeken Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu sahne aldı. Ayhan Sicimoğlu'na vokalde Suami Ramirez Veliz ve Yaima Aguirre Hechavarria, bas gitarda Mehmet Alper Kılıç, trombonda Taşkın Akarsu, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Serhan Erkol, klavyede Sercan Mısır ve davulda da Okan Duman eşlik etti. Yaklaşık 2 bin kişinin büyük ilgi gösterdiği konserde izleyiciler, grubun seslendirdiği Bolero, Salsa, Cha-cha, Mambo ve Türkçe coverlara dans ederek coşkuyla eşlik etti.

Konsere Latin müziğinden ezgilerle başlayan Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu, daha sonra Türkçe şarkıları Latin dans ritimleri eşliğinde seslendirdi. Grubun seslendirdiği şarkılarla artan coşku, 'İzmir Marşı' ile doruğa çıktı. Esprili konuşmaları, sempatik tavırları ile büyük alkış alan ve şarkı aralarında başından geçen anılarını aktaran Sicimoğlu, hayranlarını kahkahaya boğdu.

'Latin All Stars' grubu ile performanslar sergileyen Ayhan Sicimoğlu’na konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından çiçek ve plaket verildi.