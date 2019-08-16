Aydoğan’dan Cuma nöbeti

Alper Kutay

2014 yerel seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in listesinde 2. sıradan meclis üyesi olan, 2019 seçimlerinde Abdullah Sönmez’in İyi Parti adayı olması üzerine bu kez 1. sıradan meclis üyesi adayı olup seçilen Kerim Aydoğan, dün MHP İlçe Teşkilatı’nda gün boyu nöbetteydi. Sabah 08.00’de partiye gelen ve gecenin geç saatlerine dek partilileri ve vatandaşları ağırlayan, sorunlarını not alan Kerim Aydoğan, kahvaltıyı da MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptı.