Aydoğan’dan annelere özel kampanya

Ceren ŞAHİN

ALANYA ticaret hayatında, kuyumculuk sektörünün önde gelen köklü firmalarından Aydoğan Kuyumculuk, Şevket Tokuş Caddesi üzerinde Alanyalılara güvenilir ilkeler ışığında hizmet vermeye devam ediyor. Yenilenen yüzü ile çok yakında Alanyalılara daha elit bir hizmet sunacak olan Aydoğan Kuyumculuk, yaklaşan Anneler Günü’nü de unutmuyor.

ANNELERİNİZİN YÜZÜ AYDOĞAN İLE GÜLECEK

“Herkesin bir sevgilisi yok ama bir annesi var” diyerek anneliğin kutsallığı üzerine vurgu yapan Aydoğan Kuyumculuk Mağaza Müdürü Bilal Dere, “Annelerimiz bizler için bir gün değil her gün değerli ve özel. Anneler Günü de sevgimizi onlara daha yoğun hissettirdiğimiz bir gün olma özelliği taşıyor. Bizler de bu özel günde hayatımızın en değerli varlıkları olan annelerimizi unutmayarak güne özel kampanyalar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

ALANYALILARIN TERCİHİ ELMAS YÜZÜKLER

Mağaza müdürü Dere Alanyalıların bu tip özel günlere karşı duyarlı olduklarını ifade ederek “Alanyalılar anneleri için tercihini yüzde 50 belki de 60 oranında altından yana kullanıyorlar. Değerli taşlar arasında elmaslar yaş kategorisi yüksek zümrede daha çok talep görüyor. Elmas taşların kullanıldığı yüzükler Alanyalılar tarafından en çok tercih edilen ürün diyebilirim. Ama tabii ki her anne için evladı tarafından hatırlanmış olmak en güzel şeydir ve yeterlidir. Anneler için her şey değerlidir” dedi.

ALTIN YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIMI

Dünyada ve ülke bazında yaşanan siyasi gelişmeler ve ekonomi dinamikleri altını da kaçınılmaz bir biçimde etkiliyor. Altında son gelişmelere de değinen Bilal Dere, “Altın son süreçte yaşanan siyasi olaylar ve ekonomik dalgalanmadan etkilenerek ciddi anlamda yükseldi. Çeyrek altının 285 lira üzerinden fiyatlandırılıyor. Bu rakamlara yavaş yavaş alışacağız gibi görünüyor. 24 yıldır kuyumculuk sektörü içerisindeyim altının bir gün olsun yatırımcısına kaybettirdiğini görmedim. İstatistikler göz önüne alındığında da zaten altının özellikle bu yıl yatırımcısına bire bir para kazandırdığını gördük” ifadelerini kullandı.