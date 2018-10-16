Aydoğan Yiğit yeniden Alanya'da

Ceren ŞAHİN

ULUSLARARASI Estetik Plastik Cerrahlar Birliği’nin açıklamış olduğu son verilere göre, dünyada cerrahi müdahale gerektirmeden yapılan operasyonlarda Türkiye ilk beş ülkeden biri. Güzellikte son trend şüphesiz ki ameliyatsız ve hızlı sonuç veren operasyonlar. Doğal dokunuşlar. Bıçak darbesi vurmaksızın gerçekleştirilen medikal estetik operasyonlarının giderek daha başarılı sonuçlar vermeye başlaması hem kadınların hem de erkeklerin yüzünü güldürüyor. Zira daha güzel ve ideal bir görünüm, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her iki cinsin de arzusu.

MEDİKAL ESTETİKTE ALANYA’NIN YÜZÜ GÜLDÜ

Son yıllarda ortaya konan başarılı sonuçlarla ciddi oranda ivme kazanan medikal estetik alanında Türkiye genelinde adını duyurmayı başaran Dr. Aydoğan Yiğit, 3 yıllık aranın ardından Alanya’ya geri döndü. Yiğit, Alanya Vergi Dairesi karşısında muayenehanesini açtı. 2004 yılında Alanya’ya Euromed adıyla ilk estetik ve güzellik merkezini kazandıran Aydoğan Yiğit, 2015 ve 2018 yılları arasında İstanbul-Nişantaşı’ndaydı. Alanya’ya üç yıl aranın ardından dönen Yiğit, İstanbul-Nişantaşı’nda edindiği farklı teknolojik deneyimlerle Alanya’da yine fark yaratma hedefinde.

MERDİVEN ALTI İŞLETMELERE DİKKAT

Medikal estetik işlemleri konusunda bilgiler veren Yiğit, merdiven altı işletmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan her işlemin uzmanlık gerektirdiğinin altını çizen Yiğit, işlemlerin mutlaka bir hekim kontrolünde ve klinik ortamlarda yapılması gerektiğini ifade etti.

BOTOKS VE DUDAK DOLGUSUNDA FARKI HİSSEDİN

Aydoğan Yiğit, Alanya’da en çok talep edilen işlemlerin genel yüz estetiği noktasında botoks ve dudak dolgusu olduğunu ifade ederken, ufak dokunuşların ne denli önemli olabileceğini aktardı, özellikle botoks ve dolgu işlemlerinde geç kalınmaması gerektiğine de dikkat çekti. Yiğit, kırışıklıklara ve çizgilere derinleşmeden müdahale edilmesinin devam eden süreçte alınacak başarı oranında büyük bir rol oynadığı ifade etti. Soruna yönelik tedavileri kişiye zarar vermeden yapmanın ne denli önemli olduğuna vurgu yapan Yiğit "29 yıllık meslek hayatımda herhangi bir komplikasyon yaşamamış olmamın en temel sebebi öncelikle kaliteden şaşmamam, ardından da yapılması gereken şeyi yapmamdır. Hastanın neye ihtiyacı olduğu çok önemli. İhtiyacı olan ne ise analizini yaparak hastaya zarar vermeksizin en kaliteli dokunuşlarla tedaviyi sonuçlandırmak başarıyı ve memnuniyeti de beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.