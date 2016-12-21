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'Aydınlık Düşler fark yaratır'

Önceliğini barınma değil eğitim olarak benimseyen Aydınlık Düşler Kreş, velilere ve çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor

'Aydınlık Düşler fark yaratır'

Önceliğini barınma değil eğitim olarak benimseyen Aydınlık Düşler Kreş, velilere ve çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor

21 Aralık 2016 Çarşamba 20:10
'Aydınlık Düşler fark yaratır'
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ALANYA'DA faaliyet gösteren Aydınlık Düşler Kreş, şehrin en iyi anaokulu olma yolunda hızla ilerliyor. Ağırlıklı amacını bakım hizmeti değil eğitim hizmeti olarak belirleyen Aydınlık Düşler Kreş, 'aydınlık nesiller' yetiştirmeyi hedefliyor. Alanında uzman kadroya sahip okulda yarının büyükleri olan küçüklere ahşap-seramik boyama, drama ve platesin yanında İngilizce ile Almanca dilleri öğretiliyor. Bir buçuk dönüm alan üzerinde portakal bahçesiyle çevrili bir alanda yer alan Aydınlık Düşler Kreş, ezberden uzak, oynayarak ve eğlenerek öğrenme ilkesini benimsemiş durumda.
ALANYA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Cikcilli Mahallesi, Cikcilli Bulvarı'nda bulunan Aydınlık Düşler Kreş, 1,5 dönüm alan üzerine müstakil olarak kurulmuş olmasıyla Alanya'nın en büyük anaokulu olma özelliğine sahip. Aydınlık Düşler Kreş'in sahibi Nurettin Yıldırım, kreşte 2-6 yaş arasındaki çocuklara karma eğitim verildiğini söyledi. Yıldırım, "Okulumuzun saha alanı 350 metrekare. Kapasitemiz 70 öğrenci. Sınıflarımız 15 kişiyi geçmiyor. Gelecek sene Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacağız. Okulumuzdaki etkinlik sınıfları, oyun odası, resim atölyesi, uyku odası ayrı yaş gruplarına göre düzenlendi" dedi.
FARKLI BİR KONSEPTE SAHİP
Yıldırım, "Okulumuz, çocuklarımızın gelişimsel tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinlikte olmakla birlikte, ekoloji bahçesi, oyun alanları, spor sahası ve hayvanat bahçesiyle onların sosyal-duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte. Kaliteli eğitimde iddiasını asla yitirmeyecek olan Aydınlık Düşler Kreş, 1 dönüm bahçe içerisinde spor oyun alanları, ekolojik alan, hayvanat bahçesi, trafik eğitim parkı, basketbol, futbol sahası, mini amfi tiyatrosuyla doğayla iç içe güvenli ve huzurlu eğitim fırsatı sunuyor. Eğitimde ödün vermeyen okulumuzda, branş derslerine önem ve ağırlık veriliyor" diye konuştu.
İNGİLİZCE VE ALMANCA EĞİTİMİ
Çoklu zeka kuramına uygun eğitim veren Aydınlık Düşler Kreş, 3-6 yaş grubu çocukların oynarken öğrenmelerini, öğrenirken eğlenmelerini sağlıyor. Okul, profesyonel eğitimci kadrosuyla velilere kapılarını açıyor. Okulda ahşap-seramik boyama, plates, drama, İngilizce ve Almanca dersleri veriliyor. Bu derslerin tümünün alanında uzman öğretmenleri bulunuyor. Orff metoduyla müzik, resim, beden eğitimi, yaratıcı drama, yaratıcı sanat ekinlikleri, İngilizce, fen ve doğa, satranç, trafik dersleri bulunuyor. Drama dersini Alanya Belediye Tiyatrosu sanatçısı Esra Kuterman, ahşap boyama dersini Saliha Taşdemir, plates dersini ise Sema Hacıbabaoğlu Ünal veriyor.
TEMEL HEDEF: AYDINLIK NESİLLER
İngilizce ve Almanca dersleri de branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Trafik dersleri okuldaki trafik eğitim parkında veriliyor. Fen ve doğa dersi için ekoloji bahçesi ve hayvanat bahçesi kullanılıyor. 3-6 yaş dönemi çocuk gelişiminde 'oyun dönemi' olarak geçiyor. Bu yıllarda kazanılan edinimlerle ömür boyu var olacak 'kişilik' ve 'davranış' hayat buluyor. Temel amacı aydın nesiller yetiştirmek olan Aydınlık Düşler Kreş, çocukların en önemli gelişimsel dönemini yeterli materyaller, değerler eğitimi, öz bakım ve sağlık eğitimi yanı sıra hijyen, doğru ve dengeli beslenmeyle destekliyor.
ÜÇ ÖĞÜN YEMEK SERVİSİ VAR
Yıldırım, "08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz ancak 18.00'e kadar nöbetçi öğretmenimiz bulunuyor. Beslenme ve gıda hijyenine öncelikli önem verilen okulumuzda; kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı veriliyor. Her ay yenilenen yemek listeleri velilerimize dağıtılıyor. Unutmayın, olanakları ve yüzölçümüyle Alanya'da tek olan Aydınlık Düşler Kreş fark yaratır. Servisimiz bulunuyor. Konaklı ve Mahmutlar'a kadar servisimiz mevcut. Bizim ağırlıklı amacımız, bakım hizmeti değil, eğitim hizmeti. Hem kadromuzun profesyonel eğitimcilerden oluşması, hem de fiziki alanımızın yeterli olması bizi buna yönlendiriyor. Hedefimiz, Alanya'nın en iyi anaokulu ve kreşi olmak" dedi.
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