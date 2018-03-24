aydın da polis ekipleri kaçan zanlılarla çatıştı

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler ve polislerin bölgede kaçan zanlıları arama çalışmaları devam ediyor

Yaklaşık 10 dakika boyunca çatışan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmada kullandıkları silahın kurşunun bitmesi üzerine şüpheliler silahı bırakıp dağlık alanda izlerini kaybettirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri el fenerleri ile aradı.

MERMİLERİ BİTİNCE KAÇTILAR Aracı terk eden iki şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekibinin dur ihtarına ateşle karşılık veren şüphelilerle polisler arasında silahlı çatışma yaşandı.

ARAÇLA 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA Kimlik kontrolü sırasında araç hızla kontrol noktasından hareket edince, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamamanın ardından otomobil Çakırbeyli ile Gözkaya Mahalleleri arasındaki İsmailcik mevkiinde çamura saplandı.

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