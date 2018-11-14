Ayda 60 bin lira maaşı var! İşte yapmanız gerekenler

HAVACILIK sektörü hızla büyüyor. Sektördeki gelişmeler ve sunduğu imkanlar, pilotluk mesleğini cazip hale getiriyor. Pilotluğu kariyer planına alan gençlerin sayısı da hızla artıyor. Her yıl dünyada 20 bin, Türkiye'de ise 750-1000 pilota ihtiyaç duyuluyor. Sektördeki açığı gidermek için pilotluk eğitimi veren üniversite ve kurum sayısı da hızla çoğalıyor.

İŞ GARANTİSİ VAR

Posta'nın haberine göre, bu üniversitelerden mezun olanlar, hem yurt içinde hem de yurt dışında iş bulma sıkıntısı yaşamıyor. Pilotlukta gelecek 20 yılda iş bulmak garanti. Ayrıca maaşlar da oldukça yüksek. Mesleğe yeni başlayan pilot ayda 21 bin lira alırken, zaman içinde deneyim kazanan pilotun maaşı ise 60 bin lirayı buluyor. Bu da eğer özel üniversitede eğitim alınmışsa yıllık 100 bin lirayı aşan masrafın, kısa sürede dönebileceğini gösteriyor.

KADIN SAYISI AZ

Türkiye'de 8 bin 350 pilot görev yapıyor. Bunun 250'si kadın pilot. Her yıl hızla artan pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim veren devlet üniversiteleri Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi. Ancak artan pilot ihtiyacı nedeniyle özel üniversiteler de bu dala yöneldi. Bunlar; Özyeğin Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Üniversitesi.

EĞİTİM 4 YIL

Pilot eğitimi İngilizce hazırlık hariç üniversitede 4 yıl. Hususi pilot lisansı (PPL) eğitimi; 45 saat PPL uçuş, 5 saat gece uçuşu ve 81 saat sorumlu pilot uçuşunu kapsıyor. 180 saat teorik eğitim veriliyor. PPL ticari amaçlı kullanılamıyor. Ticari Pilot Lisansı (CPL) ise 78 saat uçuş eğitimini içeriyor. Ticari pilot yetkisi, aletli uçuş ve çift motor yetkisini kapsıyor.

ARANAN GENEL ÖZELLİKLER

-T.C. vatandaşı olmak

-En az lisans mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

-Yabancı dili (İngilizce) üst seviyede olmak.

-Erkek adaylar için boy 165 cm'den (kadında 160 cm) kısa, 195 cm'den uzun olmamak.

-Askerliği yapmış olmak veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecilli olmak.

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği hastanelerden sağlık muayenesini yaptırmak.

-Adli sicil kaydı bulunmamak.

HAVAYOLLARI ALMAYA HAZIR

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hatice Küçükönal, 4 yıllık eğitimde ücretin yıllık 48 bin lira olduğunu belirtti. Küçükönal, "Uçuş ücreti de bir defa alınan 54 bin euro (330 bin lira)" dedi. THY ve Pegasus ile 'eğitim İşbirliği Protokol'ü bulunan üniversitenin, mezunları THY, Sun Express, Pegasus, Onur Air, Ayjet ve Corendon gibi havayollarında hemen pilot olabiliyor.

THY'YE HER YIL 600 KİŞİ

Türk Hava Yolları (THY), 4 bin 800 pilot ile hizmet veriyor. Hızla büyüyen ve dünya markası haline gelen THY, kaptan pilot ve ikinci pilot olarak her yıl 600 kişiyi bünyesine katıyor. THY ihtiyaç duyduğu pilot adaylarını, hem THY Aydın Çıldır Uçuş Akademisi'nde hem de Türkiye'deki diğer uçuş okullarında yetiştiriyor. Daha fazla pilot ihtiyacı doğarsa, onu da yurt dışında anlaşmalı olduğu akademilerden karşılıyor.

ATLASGLOBAL KENDİSİ EĞİTİYOR

Atlasglobal pilot ihtiyacını, anlaşmalı olduğu üniversiteler ve kendi okulu Atlantik Uçuş Okulu'ndan karşılıyor. Üniversite mezunu olanlar, Atlantik Uçuş Okulu'nda pilotluk eğitimi alabiliyor. ATPl (9'dan fazla yolcusu olan uçakta kaptanlığı sağlayan) eğitim ücreti, 350 bin lira. Devamında alınan tip eğitim ücreti ise 250 bin lira.