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AYD öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencileri için bir mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet töreninin orgaznizasyonunu Alaiye Organizasyon firması üstlendi. Birçok öğrenci ve velinin katıldığı mezuniyet töreni renkli anlara sahne oldu

AYD öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencileri için bir mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet töreninin orgaznizasyonunu Alaiye Organizasyon firması üstlendi. Birçok öğrenci ve velinin katıldığı mezuniyet töreni renkli anlara sahne oldu

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:54
AYD öğrencilerinin mezuniyet sevinci
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyon'u (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim yaptığı konuşmada, "Hayırsever olmaktan onur ve gurur duyduğum okulumuzda her mezuniyette sizlerle birlikte olmaktan apayrı bir keyif alıyorum. Sizlere naçizane bir ağabeyiniz olarak küçük bir tavsiyem olacak. Hedefinizi doğru tayin edin. Hedefinize doğru emin adımlarla yürüyün ve yürürken Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden Atatürk'ümüzün ışığından asla ayrılmayın. Sizler iş hayatınızda bundan sonra ki eğitiminizle pozisyon alacaksınız. Bundan sonra belki bazılarınız Üniversiteye devam edemeyecek. Burada bir meslek edinip çıkanlar belki iş yerlerinde çalışmaya başlayacaklar. İş hayatına erkenden başlayacaklar atılacaklar. Onlara da aynı tavsiye de bulunuyorum." dedi.

'YOLLARI AÇIK OLSUN'

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik yaptığı açıklamada, "Sayın velilerimiz öğrencilere yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavında ayrıca başarılar diliyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun." dedi.

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Son Güncelleme: 28.04.2018 14:07
Anahtar Kelimeler:
Arıkan Yılmaz DimTgfMezuniyet TöreniAlaiye Organizasyon
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