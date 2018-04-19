AYD'de TÜBİTAK Fuarı heyecanı

ARIKAN Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük gayretler sonucu hazırladığı çalışmalar Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in de katılımıyla görücüye çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Pazarlama ve Perakende Öğretmeni Emre Alkan, fuarların amacının öğrencilerin kendi istek ve ilgisi doğrultusunda belirledikleri konulara eğilimlerini ve pratiklerini arttırmak olduğunu söyledi. Alkan, uygulamalı eğitimle birlikte okulların daha da başarılı bir ivme yakaladığını söyledi.

'BİLİMDEKİ GELİŞİME SEYİRCİ KALMAYALIM'

Okul Müdürü Nazım Karagedik de, "Bu yıl TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın 3'üncüsünü düzenliyoruz. Bilgide değişim ve dönüşümün dünya tarihindeki en yüksek olduğu çağdayız. 10 yıllık teknoloji ve bilim şirketlerinin yüzlerce yıllık sanayi ve petrol şirketlerini geride bıraktığına şahit oluyoruz. Siz bunların canlı kanıtlarısınız. Gelilşmiş ülkeler seviyesine yükselebilmek için millet olarak bizim bu değişime seyirci kalmamamız gerekir. Bu durum hepimizin omuzlarındaki yükü, sorumluluğu bir kat daha arttırmaktadır. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın düzenlenmesindeki asıl amaç gençelerimizin proje odaklı, analitik düşünebilen, bir problemin çözümüne ekip ruhu ile katkı sunabilmek, olaylara farklı bir gözle bakabilmek, en önemlisi de proje kökenini oluşturabilmek. Bu gençlerin girişimcilik yeteneklerinin ve özgüvenlerinin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bilim fuarının hazırlanmasına ortam hazırlayan TÜBİTAK'a, projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje koordinatörlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ALANYA OLARAK TÜBİTAK'DA BİR MARKAYIZ'

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de, "Bu yıl ilçemizdeki 70 okulda bilim fuarı gerçekleştireceğiz. Alanya eğitim camiası olarak TÜBİTAK 4006'da bir marka olduğumuzu kanıtlamış durumdayız. Bu konuda proje koordinatörü olan öğretmenlerime ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz gençliğimize güveniyoruz. Onların daha iyi noktalara gelmesi, daha başarılı çalışmalar üretmesi adına tüm imkanlarımızı da seferber ediyoruz" diye konuştu. Programa öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar pek çok çalışmanın hayat bulduğu fuarda öğrenciler çalışmalarını sergilemenin heycanını yaşadı. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sunuldu ve açılış kurdelası kesildi. Ardından Er ve Karagedik stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.