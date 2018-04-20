AYD'de kermes coşkusu

ARIKAN Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kermes gerçekleştirildi. Okul Aile Birliği tarafından organize edilen ve okul bahçesinde düzenlenen kermeste yiyecek ve içecek satışı gerçekleştirildi. Geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenen kermese öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.



ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Stantların yoğun ilgi gördüğü kermeste öğrenciler hareketli müzikler eşliğinde eğlendi. Kermeste halat çekme, sandalyeye oturma, acı biber yeme gibi yarışlar da düzenlendi. AYD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, diğer okullar ve çevredeki kurumlarla iletişimi arttırmak, aynı zamanda okul ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla her yıl bu kermesleri düzenlediklerini söyledi.