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AYD'de kermes coşkusu

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bahar kermes gerçekleştiriliyor 

AYD'de kermes coşkusu

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bahar kermes gerçekleştiriliyor 

20 Nisan 2018 Cuma 11:06
AYD'de kermes coşkusu
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ARIKAN Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kermes gerçekleştirildi. Okul Aile Birliği tarafından organize edilen ve okul bahçesinde düzenlenen kermeste yiyecek ve içecek satışı gerçekleştirildi. Geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenen kermese öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.


ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ
Stantların yoğun ilgi gördüğü kermeste öğrenciler hareketli müzikler eşliğinde eğlendi. Kermeste halat çekme, sandalyeye oturma, acı biber yeme gibi yarışlar da düzenlendi. AYD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, diğer okullar ve çevredeki kurumlarla iletişimi arttırmak, aynı zamanda okul ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla her yıl bu kermesleri düzenlediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arıkan Yılmaz DimANADOLU LİSESİNazım Karagedik
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