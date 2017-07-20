Ay Sultan Kadınlar Plajı'na yoğun ilgi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından Uğrak Mevkii'nde açılan Ay Sultan Kadınlar Plajı’na Alanya ve Gazipaşa’dan haftanın 7 günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz servis hizmeti veriliyor. Alanyalı ve Gazipaşalı kadınlar, her yarım saatte bir kalkan ücretsiz servislerle Kadınlar Plajı'na giderek Akdeniz'in serin sularının keyfini çıkarıyor. Kadınlar, kendilerine özel bu plajda çocuklarıyla birlikte rahatça denize girerek özgürce hareket edebiliyor. Kadınlar Plajı'nda büfelerden kamelyalara, duş kabinlerinden şezlonglara, ücretsiz internetten (wifi) kumsala kadar ücretsiz servis hizmetine kadar her şeyin mevcut olduğunu belirten kadınlar, kendilerine böylesine bir hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.