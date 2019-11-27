Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı
Kendisini icraya veren avukatlar E.A. ve A.A.nın ortak kullandığı ofisi kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
GÜNCEL 27.11.2019, 21:40
OLAY saat 01.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın yedinci katında bulunan avukatlar E.A. ve A.A.ya ait ofisin kapısı, bir kişi tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ofisin bulunduğu binanın güvenlik kameralarını izleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ofisin kapısına 2 el ateş eden kişinin R.G. olduğunu tespit etti. Polis, R.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kendisini icraya veren avukatlara kızarak kapıya tabanca ile ateş eden R.G., Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Soruşturma devam ediyor.
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