Avukat mide ameliyatı sonrası vefat etti

DÜZCE'DE ki bir hastanede kilolarından kurtulmak için midesine kelepçe takıldı.

Geçirdiği operasyon sonrasında Sapanca’ya dönen 23 yaşındaki Selin Selem durumu kötüleşince tekrar hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selem hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı hastanede kontrolleri yapılan genç avukatın ise geçirdiği operasyonda enfeksiyon kaptığı iddia edildi.

Selem'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Sapanca Çayiçi Mahallesi Buhara Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Erenler Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.