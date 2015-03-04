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Avsallar'dan "Cep" talebi

D400 Karayolu üzerinde özel bankalara ait ATM'lerin yoğun olarak bulunduğu caddede trafiğin rahatlatılmasını isteyen esnaf, yol kenarına cep yapılmasını talep etti

Avsallar'dan "Cep" talebi

D400 Karayolu üzerinde özel bankalara ait ATM'lerin yoğun olarak bulunduğu caddede trafiğin rahatlatılmasını isteyen esnaf, yol kenarına cep yapılmasını talep etti

04 Mart 2015 Çarşamba 13:31
Avsallar'dan
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- Mustafa ADIYAMAN
BANKAMATİKLERİN bulunduğu D400 Karayolu, Alanya girişindeki üstgeçit ile merkez ışıklar arasında park eden araç sahipleri, trafiği aksatarak kazaya davetiye çıkartıyorlar. Özellikle bankamatiklerden hizmet almak için karayoluna park etmek zorunda kalan araçların zaman zaman çift sıra park yaptığını söyleyen vatandaşlar, bu bölgede yapılacak cebin bankamatiklerden hizmet almak için karayolu kenarına park eden araç sahiplerinin kaza riskini azaltacağını, hem de karayolu trafiğini aksatmayacağını belirttiler.
'CEP YAPIMI İÇİN ENGEL YOK'
Alanya Çevreyolu'ndaki bankaların önünden sonra karayolu kenarında bankamatiklerin yoğun olarak bulunduğu tek yerin Avsallar olduğunu söyleyen vatandaşlar, Karayolları'nın belediye ile işbirliği yaparak bu bölgede mutlaka bir cep oluşturması gerektiğini, cep yapılacak bölgede yapımı engelleyecek hiçbir şey olmadığını dile getirdiler. Vatandaşlar, Alanya Belediyesi yetkililerinin cep yapımına olumlu baktığını, Karayolları'nın belediye ile görüşmesi durumunda sorunun kısa zamanda çözüleceğini ifade ettiler.
'AVSALLAR'IN ÖNCELİKLİ SORUNU'
Yıllardır D400 Karayolu'nun Avsallar bölümüne araçların park etmesinin önlenemediğini vurgulayan vatandaşlar, "Sorunun köklü çözümü için bu bölgede cep yapılmalı. Bu soruna duyarsız kalınmaya devam edilmesi durumunda meydana gelebilecek kazaların sorumlusu ilgililer olacaktır. Avsallar'ın öncelikle çözülmesi gereken sorunlarının başında karayolu kenarına araçların park ederek trafik akışını engellemesi geliyor. D400 duble yol olduğu için araçların hızı kaza riskini daha da arttırmaktadır" diye konuştular.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 12:39
Anahtar Kelimeler:
AvsallarD400 Karayoluözel Bankalar
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