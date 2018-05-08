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Avsallar halkı devletten yardım bekliyor

Alanya'nın batısındaki Avsallar Mahallesi'nde Alanya Belediyesi tarafından geçen yıl açılan yol üzerindeki evin sahibine kış aylarında başka bir yere taşınıp mağdur olmasın diye Mayıs ayına kadar izin verildi

Avsallar halkı devletten yardım bekliyor

Alanya'nın batısındaki Avsallar Mahallesi'nde Alanya Belediyesi tarafından geçen yıl açılan yol üzerindeki evin sahibine kış aylarında başka bir yere taşınıp mağdur olmasın diye Mayıs ayına kadar izin verildi

08 Mayıs 2018 Salı 15:04
Avsallar halkı devletten yardım bekliyor
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KAMULAŞTIRILAN evin sahibi Mayıs'ın ortasına gelinmesine rağmen evi boşaltmadı. İmara açılan yol üzerindeki evin Gündoğmuşlu sahipleri, Alanya Belediyesi'nin tüm ısrarlarına rağmen evi boşaltmayacağını bildirdi. Evin boşaltılmaması, dolayısıyla yıkılmaması nedeniyle yol da tam anlamıyla faaliyete geçemedi. Avsallar sakinleri, yolun diğer tarafındaki sağlık ocağına ulaşabilmek için ekstradan 10 kilometre yol kat ettiklerini ve yolun bir an önce açılmasını istediler. Alanya Belediyesi'ne seslenen bölge halkı, "Yol üzerinde kamulaştırılan ev bir an önce boşaltılmalı ve yol asfaltlanıp ulaşıma açılmalı" dediler.

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