Avsallar halkı devletten yardım bekliyor

KAMULAŞTIRILAN evin sahibi Mayıs'ın ortasına gelinmesine rağmen evi boşaltmadı. İmara açılan yol üzerindeki evin Gündoğmuşlu sahipleri, Alanya Belediyesi'nin tüm ısrarlarına rağmen evi boşaltmayacağını bildirdi. Evin boşaltılmaması, dolayısıyla yıkılmaması nedeniyle yol da tam anlamıyla faaliyete geçemedi. Avsallar sakinleri, yolun diğer tarafındaki sağlık ocağına ulaşabilmek için ekstradan 10 kilometre yol kat ettiklerini ve yolun bir an önce açılmasını istediler. Alanya Belediyesi'ne seslenen bölge halkı, "Yol üzerinde kamulaştırılan ev bir an önce boşaltılmalı ve yol asfaltlanıp ulaşıma açılmalı" dediler.