Avrupa'dan Türkiye itirafları

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:38
AVRUPA Birliği'nin (AB), yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Fransa'nın Strasbourg kentindeki Genel Kurul toplantıları sona erdi. AP'nin Türkiye uzmanları genel kurul toplantıları sırasında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar Birliği Grubu milletvekili Alexander Graf Lamsdorff, PKK'nın en net ifadeyle terör örgütü olduğunu belirtirken, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, Sosyalistler ve Demokratları Birliği Hollanda milletvekili Kati Piri ise mülteciler konusunda Türkiye'nin sarf ettiği çabaların çok geç farkına varıldığını söyledi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53