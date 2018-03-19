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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Avrupa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan isim yakalandı!

Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapılan uyuşturucu sevkıyatını yöneten isimler arasında olduğu iddia edilen 8 kişi, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Avrupa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan isim yakalandı!

Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapılan uyuşturucu sevkıyatını yöneten isimler arasında olduğu iddia edilen 8 kişi, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:22
Avrupa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan isim yakalandı!
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KOCAELİ'DE 9 Nisan ve 17 Ekim 2017 tarihlerinde Doğu illerinden İstanbul’a gönderilmek üzere hurma ve saman balyaları arasına zulalanan 770 kilogram esrar ve 184 kilogram eroin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin düzenlendikleri operasyonla ele geçirilmiş olayda 3 kişi tutuklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, olayın ardından sevkıyatı gerçekleştiren şahısların bağlantılı olduğu kişileri belirlemek için derinlemesine araştırma yapan ekipler, 10 kişinin ismine ulaştı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yapılan uyuşturucu sevkıyatını yöneten isimler arasında olduğu iddia edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatan Narkotim ekipleri, 17 Mart’ta Kocaeli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Arama listesinde olan 2 kişinin ise önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişiden 6'sı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2'si ise İstanbul'da sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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TürkiyeAvrupaAnkaraİstanbul
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