Avrupa'ya tatil planı yapanlara kötü haber! Büyük zam yapıldı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerine 20 euro zam yaparak 80 euroya çıkarma kararı aldı.

Avrupa'ya tatil planı yapanlara kötü haber! Büyük zam yapıldı
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AVRUPA Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

20 EURO ZAM YAPILDI

Varılan uzlaşıya göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak. Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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