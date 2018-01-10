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Avrupa şampiyonuna paspas yaptırıyorlar!

Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslayarak Milli Takım'a hazırlanması görenleri şaşırttı

Avrupa şampiyonuna paspas yaptırıyorlar!

Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslayarak Milli Takım'a hazırlanması görenleri şaşırttı

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:33
Avrupa şampiyonuna paspas yaptırıyorlar!
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ÇANKIRI Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, ülkemizi temsil ederek uluslararası platformda birçok kez ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli güreşçimizin, antrenman yapmak yerine elinde paspas ile çalıştığı kurumun yerlerini parlatmasının vespor kurumunun en ücra birimlerinde görevlendirilerek antrenman yerinden uzaklaştırılmasının kendilerini ve sporsever Çankırılıları derinden üzdüğünü ifade etti.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!

Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in, çalıştığı kurumun yerlerini parlatmaktan, ülkemizi temsil edeceği uluslararası müsabakalara çalışmak için vakit ayıramadığı ifade edildi.

Çalıştığı kurumda baskıcı ve keyfi uygulamalara maruz kaldığı açıkça görülen şampiyon sporcunun tersine, aynı kurumda aynı statüde çalışan mesai arkadaşlarında gözetilen itibarın kendisinde göz ardı edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, böylesi aleni bir şekilde yapılan haksızlığa sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Milli sporcularımıza sergilenen olumlu veya olumsuz davranışlar, ülkemizin itibarının da belirleyicisidir. Ülkemizin istikrarlı biçimde sağladığı ve devam ettirdiği güçlü kimliğimizi yerelde hiçbir yöneticinin zafiyete uğratmasına hakkı yoktur. Halbuki; bizim için bayrak demek vatan, namus demektir. Bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran milli sporcuya yapılan çirkin muamelenin sorumlularının yaptıkları cahillik üzücüdür" dedi.

Dönmez ayrıca, "Yıllarca eşinden, çocuklarından uzak kalarak Milli Takım kamplarında sadece ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek için gecesini gündüzüne katan hiçbir milli sporcunun bu tür yaptırımlar ile karşı karşıya kalmasını onaylamıyoruz. Hangi branştan olursa olsun milli sporcularımızın olumsuz koşullarına sessiz kalmayacağız. Kaldı ki, Seyfullah Karadeniz, devletin şeref aylığı bağlamış olduğu bir sporcudur. İlgili ve yetkili mercilerin bu konuya duyarlılık göstereceğine de şüphemiz yoktur" diyerek tepkisini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa şampiyonuPaspas
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