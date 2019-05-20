‘Avrupa pazarına yönelmeliyiz’

ESNAFIN, “Rus turist para harcamıyor” serzenişinin haklı olduğunu söyleyen Yenialp, “Önemli olan sayı değil, para harcayan ve getirisi olan turistin gelmesi. Ama 2016-2017 krizlerinde gördük ki sayı da bizim için önemli. Ancak sayının önemli olmasını engelleyen de acentelerin getirdikleri turistleri tabiri caizse belli noktalara satması. ‘Bizim önerdiğimiz yerler dışında alışveriş yaparsanız kazıklanırsınız’ söylemleriyle turistleri anlaşmalı oldukları belli noktalara yönlendiriyorlar. Turistler sadece tatillerinin son gününde serbest kalabiliyor. O son günde de çarşıya çıktığında o zamana kadar alacağını zaten almış oluyor. Ama böylece acentelerin yönlendirdiği AVM’ler ile çarşı arasında kıyaslama da yapmış oluyorlar. Bu kıyaslamada da acente tarafından kandırılmış olduklarını görüyor ve ülkemizden mutlu bir şekilde ayrılmıyorlar. Bu yüzden gelen turist mutlaka serbest bırakılmalı. Turist sokağa insin ve istediği yerden alışveriş yapsın. Bu sistem oturtulabilirse esnafımız da para kazanacaktır. Otellerimiz zaten her şey dahil sistemiyle çalışıyor. Turistler burada harcayacakları paranın miktarını belirleyerek geliyor. Bu bütçenin dışına da çıkmıyorlar” dedi. Yenialp, turistin para bırakmamasının en önemli sebeplerinin acentelerin turistleri anlaşmalı noktalara yönlendirmesi ve her şey dahil sistemi olduğunu belirtti. Yenialp, “Kaliteli turist istiyorsak İskandinav turistlere yöneleceğiz. İskandinav turistler gerçekten çok daha fazla harcama yapıyor. Avrupalı ve İskandinav turistlerin ülkemize gelmelerini istiyoruz. Rus turistlere karşı bir önyargımız tabii ki yok. Onlar da gelmeli, sayıyı çoğaltmalıyız ama para harcayan turistin Avrupalı ve İskandinav olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 22:37