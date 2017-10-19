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'Avrupa mülteciler için işbirliğine yanaşmıyor'

İstanbul’da düzenlenen D-8 Konseyi’nde Konsey Başkanlığı görevini Pakistan’dan devralan Bakan Çavuşoğlu, mülteciler konusunda Avrupa'yı eleştirdi

'Avrupa mülteciler için işbirliğine yanaşmıyor'

İstanbul’da düzenlenen D-8 Konseyi’nde Konsey Başkanlığı görevini Pakistan’dan devralan Bakan Çavuşoğlu, mülteciler konusunda Avrupa'yı eleştirdi

19 Ekim 2017 Perşembe 16:20
'Avrupa mülteciler için işbirliğine yanaşmıyor'
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Haber: Alper KUTAY

TRT World Forum programına katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mülteciler için Türkiye destinasyon ülkesi oldu. Sadece Suriye ve Irak'tan değil, başka ülkelerden de gelenler var. Şu anda 2.3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Güzel laflar konuşuluyor. 'Harika Türkiye', 'Bravo Türkiye, iyi yaptın' deniliyor ama Avrupa'dan işbirliği görmüyoruz. Yük paylaşılmıyor, yeterince dayanışma olmuyor" dedi. Forumda konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, mültecilerin yaşadığı sorunlara da değinerek, "Bugün birçok zorlukla karşı karşıyayız. Sadece Avrupalı toplumlar değil. İlk olarak çatışmaları nasıl önleyeceğiz, terörizmle hep birlikte nasıl mücadele edeceğiz, bir de nasıl daha fazla dikkat verebiliriz. Böyle sorunların insani sonuçlarına bakmalıyız. Bugün rakama baktığınız zaman 65 milyondan fazla insan yerlerinden edilmiş durumunda, hem de güç kullanılarak. Avrupa'da 10 binden fazla Suriyeli kayıp çocuk varmış. Daha iyi işbirliği lazım, birbirimizi desteklememiz lazım ve daha fazla dayanışma lazım. AB'nin New York'ta mültecilerle ilgili bir toplantısı olmuştu. Orada çok açık konuştum. Türkiye'de okul çağında 850 binden fazla Suriyeli ve Iraklı var. Şimdiye dek bunların yaklaşık 500 bin kadarı okula gidebildi. Avrupa mültecilerin insani şartlarda yaşaması için Türkiye ile işbirliğine yanaşmıyor" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 16:33
Anahtar Kelimeler:
TRT World ForumİstanbulD-8 KonseyiKonsey BaşkanlığıPakistanMevlüt Çavuşoğlu
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