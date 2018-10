Avokado nasıl aşılanır? Alanyaca öğretiyor

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 29. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Kenan Evren, Alanya ziyaretinde betonlaşmayı görünce şehri neye benzetti? Merhum Turgut Özal'ın Alanya'nın betonlaşmasına ilişkin tespiti neydi?

- Alanya'da 100 yıl önce Antalya'ya ve İstanbul gibi büyükşehirlere ulaşım nasıl sağlanıyordu? Deniz ulaşımının önemli aktörleri mavnalar ve o dönemin meşhur kaptanlarının öyküleri.

- Banana Otel Grubu nasıl doğdu?

- Osmanlı'ya borç veren ve Lord unvanını alan Alanyalı kimdi? Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit, imparatorluğa borç veren Alanyalı'yı öğrenince ne dedi?

- Bir dönem Alanya'da terör estiren seyyar satıcıların bıçakladığı Alanyalı turizmci kimdi? O dönem Alanya'da neler yaşanmıştı?

- Ve Alanya tarımının yeni yıldızı avokadonun bilinmeyeni, en çok merak edileni olan aşılaması. Avokado nasıl aşılanır? Hangi yöntemler izlenmeli? Avokado aşı ustası, emekli öğretmen Azmi Boynueğri'nin anlatımı ve uygulamasıyla avokado aşısını öğreneceksiniz. İddia ediyoruz, avokado aşılaması konusunda Türkiye'de çekilen en kapsamlı video Alanyaca'da olacak.

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

