Avokado Karnavalı’na ilk destek Oceanman’dan: Aynı tarihlerde yapılabilir

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

DÜNYANIN en büyük açık su yüzme yarışı olan Oceanman, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de ilk kez Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleşmiş ve organizasyona 24 ülkeden 227’si yabancı olmak üzere toplamda 647 sporcu katılım sağlamıştı. Alanya’ya damga vuran organizasyonun kurumsal renkleri de avokado yeşili ve muz sarısı olarak belirlenmişti. Toplumsal Dayanışma Derneği (TDD) tarafından hazırlanarak Alanya’nın dinamiklerine sunulan Avokado Karnavalı projesine de ilk destek Oceanman Türkiye kurucu ortağı Abdurrahman Açıkalın’dan geldi.

‘OCEANMAN İLE AYNI DÖNEMDE YAPILABİLİR’

Açıkalın “Bilindiği üzere kurumsal renklerimizi avokado yeşili ve muz sarısı olarak belirlemiştik. Bu renkleri belirlerken de en temel amacımız Alanya’nın değerlerini ön plana çıkarmaktı. Alanya adına tescili alınan ve kentin marka değerlerinden biri olan avokadoyu merkezine alan böylesi bir projeye destek vermek bizleri mutlu eder. Oceanman ile aynı dönemde hayata geçirilebilir. Bu yolla kentin bütünsel tanıtımına katkı sağlanabilir. Kentin topyekün tanıtımının gerekliliğinin bir kez daha altını çizecek olursak, Alanya’nın marka değerini yükseltecek bu tip projeler için kentin bütün dinamiklerini de güç birliği yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 19:03