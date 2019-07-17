Avokado Karnavalı projesi belediyeden yanıt bekliyor 

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

YAKLAŞIK 1 yıl evvel Alanya’ya kazandırılan Toplumsal Dayanışma Derneği (TDD) çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplumsal dayanışma ve farkındalığı odak alan derneğin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Alanya için ürettiği vizyon projeleri de göz dolduruyor. Derneğin faaliyetlerine ve amacına ilişkin bilgiler veren TDD Başkanı Canan Şencan “Biz ticaretten ve siyasetten uzak, kimseyi kategorize etmeden, değişim ve kendisinde dönüşüm isteyen ve toplumun içerisinde aktif görev almak isteyen insanlara hitap eden bir derneğiz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Temel prensibimiz budur. Yanı sıra yetenekleri olan insanların yeteneklerini, üretken olan insanların da ürettiklerini markalaştırmak, topluma mal etmek gibi de ayrıca bir misyonumuz var. Hedef kitlemiz çok geniş. Dolayısıyla her alanda faaliyet gösterebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA FESTİVALLER KENTİ OLABİLİR’

Şencan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından tescili alınan avokado için yepyeni bir proje hazırladıklarının da müjdesini verdi. Alanya’nın festivaller kenti olabileceğine vurgu yapan Başkan Canan Şencan “Türkiye’nin pek çok kentinde çeşitli festivaller düzenleniyor. Yapılan festivallerin iç turizme de ciddi bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Ama Alanya’da iç turizmi canlandıracak bir festival ya da karnavala sahip değiliz henüz. Alanya çok güzel bir kent. En güzel şeyleri hak ediyor. Başka kentlere gidip çeşitli festivaller gördüğümüzde, Alanya’da olmaması içimizi acıtıyor. Her kentin kendisine özgü özellikleri elbette ki var. Alanya’da da bu tip etkinliklerle iç turizmin canlandırılabileceği kanaatindeyiz. Örneğin Alaçatı’da ot festivali düzenleniyor. İğne atsanız yere düşmez. Alanya’da bunu neden yapamıyoruz? Neden dışarıya bağımlı bir turizm algımız var? Alanya’nın tanıtımı açısından festival ve karnavallar çok önemli. Yakın zaman önce ALTSO avokadoyu markalaştırarak güzel bir adım attı. Bizler de bunun üzerinden yürüyerek avokado karnavalı için bir proje hazırladık. Bu projeyi de belediyeye ve ALTSO’ya sunduk. Hala sonuç bekliyoruz. Belediyeye mayıs ayında sunmuştuk. Dönüş alabilirsek mutlu olacağız. Elbette ki bu noktada sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının birlikteliği şart. Kolektif bir çalışmanın sonucunda Alanya’ya güzel festivaller kazandırabiliriz. Herkes elini taşın altına koyarsa şimdiden de çalışmalara başlarsak önümüzdeki yıl çok güzel bir avokado karnavalımız olabilir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 19:02