Avokado Karnavalı için el ele: Projeye bir diğer destek Sevilgen’den geldi

TOPLUMSAL Dayanışma Derneği (TDD) Başkanı Canan Şencan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından tescili alınan avokado için yepyeni bir proje hazırladıklarının müjdesini vermiş, konuyu Alanya’nın sesi Dim TV (dimtv.tv) gündeme getirmişti. Şencan “Alaçatı’da ot festivali düzenleniyor. İğne atsanız yere düşmez. Alanya’da bunu neden yapamıyoruz?” diyerek Alanya’nın marka değerlerinden biri olan avokadoya dikkat çekmişti. Haberin ardından ilk destek renklerinden biri de avokado yeşili, diğeri ise muz sarısı olarak belirlenen ve ilki Alanya’da gerçekleşen Oceanman Türkiye’nin kurucu ortağı Abdurrahman Açıkalın’dan gelmişti. Açıkalın “Alanya adına tescili alınan ve kentin marka değerlerinden biri olan avokadoyu merkezine alan böylesi bir projeye destek vermek bizleri mutlu eder. Kentin topyekün tanıtımının gerekliliğinin bir kez daha altını çizecek olursak, Alanya’nın marka değerini yükseltecek bu tip projeler için kentin bütün dinamiklerini de güç birliği yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.



‘HERKES BİR OLSUN DA ARTIK İCRAATA GEÇELİM’

Avokado Karnavalı projesine bugün bir destek daha geldi. Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya’nın marka değeri için büyük önem arz eden avokadoyu merkezine alan böylesi projelerde kentin bütün dinamiklerinin güç birliği yapması gerektiğini ifade ederek, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarından beraberlik çağrısında bulundu. Sevilgen “Avokado kendisini aştı ve tuttu. Daha evvel yapmış olduğumuz görüşmelerde herkesin avokado için bir festivalin yapılması gerektiğine inandığını gördük, duyduk, konuştuk. Kaymakamlık başta olmak üzere, belediye, ALTSO, MÜSİAD, ALKÜ hemen hemen hepsiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Artık bu noktadan sonra birliktelik çok önemli. Konuşulanların sözde kalmayıp, bir masanın etrafına oturularak profesyonelce ele alınması gerekiyor. Bakanımızla da görüştük. Arkamızda olduğunu ifade etti. Ben avokadoyla alakalı yapılacak, hayata geçirilecek projelerin Avokado Üreticileri Birliği Başkanı olarak her daim arkasındayım. Bu noktada birlik çok önemli. Herkesi de destek olmaya ve artık icraata geçmeye davet ediyorum. Festivalin hayata geçirilebileceği tarih için de Eylül ayını uygun buluyorum. En iyi cinsler ve en çok avokadonun olduğu tarih sonbahar ayları” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 14:59