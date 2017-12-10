AVM'de park kavgası: Dehşet saçtı

OLAY, öğle saatlerinde İstasyon Caddesindeki bir AVMnin önünde meydana geldi.
Mehmet Kütle ve Fikret Çoban aileleriyle beraber 27 J 3267 otomobille AVMye geldi. Çevrede park yeri bulamayan araç sürücüsü Çoban, otomobili AVM önündeki bir kaldırıma park etmek istedi.
Bu sırada alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Kaya ve Cuma Kılıçoğlu, Çoban'a uyarıda bulunarak aracı farklı bir yere park etmesini istedi.
Güvenlik görevlileri ile Çoban ve Kütle arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada, Çoban yanındaki bıçakla Kaya ve Kılıçoğlu'nu bacaklarından yaralarken, Kütle ise, başına aldığı darbelerle yaralandı.
Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kütle, Kaya ve Kılıçoğlunu çevredeki hastanelere götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgada bıçak kullanan Çobanı gözaltına aldı.
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