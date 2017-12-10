Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
11 Aralık 2017 Antalya -...
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
banner468

AVM'de park kavgası: Dehşet saçtı

Gaziantep'te alışveriş merkezi önüne araç park etmek isteyen 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Araç sürücüsü 2 güvenlik görevlisini bıçakladı. Kavgada şahsın yanında bulunan bir kişi de başına aldığı darbelerle yaralandı

AVM'de park kavgası: Dehşet saçtı

Gaziantep'te alışveriş merkezi önüne araç park etmek isteyen 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Araç sürücüsü 2 güvenlik görevlisini bıçakladı. Kavgada şahsın yanında bulunan bir kişi de başına aldığı darbelerle yaralandı

10 Aralık 2017 Pazar 17:18
AVM'de park kavgası: Dehşet saçtı
banner404

OLAY, öğle saatlerinde İstasyon Caddesindeki bir AVMnin önünde meydana geldi.

Mehmet Kütle ve Fikret Çoban aileleriyle beraber 27 J 3267 otomobille AVMye geldi. Çevrede park yeri bulamayan araç sürücüsü Çoban, otomobili AVM önündeki bir kaldırıma park etmek istedi.

Bu sırada alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Kaya ve Cuma Kılıçoğlu, Çoban'a uyarıda bulunarak aracı farklı bir yere park etmesini istedi.

Güvenlik görevlileri ile Çoban ve Kütle arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, Çoban yanındaki bıçakla Kaya ve Kılıçoğlu'nu bacaklarından yaralarken, Kütle ise, başına aldığı darbelerle yaralandı.

Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kütle, Kaya ve Kılıçoğlunu çevredeki hastanelere götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgada bıçak kullanan Çobanı gözaltına aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziantepAVMPark Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeytanın aklına gelmez! Akaryakıt hırsızlığı için özel düzenek
Şeytanın aklına gelmez! Akaryakıt hırsızlığı için özel düzenek
Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, faciadan dönüldü
Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, faciadan dönüldü
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı ama nereye gittiğini kimse bulamadı
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı ama nereye gittiğini kimse bulamadı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim