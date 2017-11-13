Avlanırken üzerine düşen kayanın altında kalarak öldü

OLAY , dün Alaca ilçesi Miyanesultan köyündeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erikli, arkadaşlarıyla birlikte av a çıktı. Erikli, avlanırken, bir süre sonra kayboldu. Erikliden uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptığı aramada Türbe mevkisinde teknisyenin cansız bedenini buldu. Tırmandığı kaya nın yerinden ayrılarak, üzerine düşmesiyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Erikli’nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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