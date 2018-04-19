Avcılar Gazipaşa'da yarışacak

İLKİ gerçekleşecek Gazipaşa At-Çek Balık Avı Yarışması hakkında bilgi veren Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Kalaycı, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik’in lojistik desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağını söyledi. Kâhyalar Sahili’nde düzenlenecek 1. At-Çek Balık Avı Yarışması’nın Gazipaşa’da bir ilk olacağını belirten Kalaycı, “Yarışmamız 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.30’da alanda toplanma ile başlayacak. Sektör kura çekimleri saat 17.00’de yapılacak, 18.00’de akşam yemeğinin yenmesinin ardından 19.30’da yarışmanın 1. etabı başlayacak. 1. etap mola başlangıcı saat 23.00’de verilecek ve gece 23.45’te çorba ikramı olacak. Yarışmanın ikinci etabı 03.30’da başlayacak. Yarışma 07.30’da bitecek ve kahvaltı molası verilecek. 1. Gazipaşa At-Çek Balık Avı Yarışması saat 08.30’da ödül töreni ve kapanış ile sona erecek” dedi. Geleneksel hale getirmeyi planladıkları yarışmada ilk üçe girenlere 2’şer bin TL para ödülü verileceğini belirten Kalaycı, ayrıca etap aralarında da sürpriz hediyelerinin olacağını kaydetti. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Kalaycı, “Yarışmaya 120+20 kişi katılabilecek. Başvurular online olarak www.asabder.com adresinden yapılabilecek. Katılımcılarımıza Cengiz Balıkçılık, Salt Balıkçılık, Nehir Balıkçılık ve Baran Clup tarafından özel ödüller de verilecek. İlgililer 0505 253 32 63 nolu telefondan detaylı bilgi edinebilirler” dedi.