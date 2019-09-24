Av tüfeğiyle vurdu, fotoğrafını paylaştı

BÖLGEDE avcılık yapan Aşkın Uludağ ve bir grup arkadaşı Mesudiye ilçesi kırsal alanda ava çıktı. Grup, bölgede gezindikleri sırada fark ettikleri yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu.

Uludağ ve arkadaşları, 270 kilogramlık yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.