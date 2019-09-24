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Av tüfeğiyle vurdu, fotoğrafını paylaştı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, avcılık yapan Aşkın Uludağ, 270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu. Uludağ, vurduğu hayvanın başında fotoğraf çektirdi

GÜNCEL 24.09.2019, 20:58
Av tüfeğiyle vurdu, fotoğrafını paylaştı
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BÖLGEDE avcılık yapan Aşkın Uludağ ve bir grup arkadaşı Mesudiye ilçesi kırsal alanda ava çıktı. Grup, bölgede gezindikleri sırada fark ettikleri yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu.
Uludağ ve arkadaşları, 270 kilogramlık yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.

#Mesudiye
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