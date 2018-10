AÜ yerli ödeme sistemi Troy’a geçiş yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ürünlerine boykot çağrısının ardından Bankalararası Kart Merkezi, yerli ödeme sistemini geliştirerek Amerika’nın ödeme yöntemi üzerinden komisyon almasının önüne geçmeyi hedefliyor. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan Visa, Master gibi ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası olan Troy da yer alıyor.

Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Akdeniz Üniversitesinin her zaman eğitimde ve bilimde öncü olmak ilkesiyle hareket ettiğine değinerek, "Üniversitelerin eğitim-öğretim ve bilim üretme misyonlarının yanı sıra şüphesiz milli bir duruş sergileme görevi de vardır. Bağımsız ve özgün fikirler bağımsız toplumlar tarafından üretilebilir. Evrensel değerlere gözlerimizi kapatmadan millet olarak yerli ve milli duruşumuzla şahsiyet ve kimliğimizden taviz vermeden her alanda bağımsızlığı hedefleyen Türkiye tasavvurunun öncüleri olmak en çok üniversitelerimize yakışır. Bizler de Akdeniz Üniversitesi yönetimi olarak ülkemizin ekonomik bağımsızlık hedeflerimizin bir gereği olarak yerli ödeme sistemi olan Troy’a geçiş yaptık" diye konuştu.

Geliştirilen sistemi tüm üniversite personeli ve öğrencilerin kullanması çağrısında bulunan Serinoğlu, "Banka ve kredi kartlarıyla yaptığımız her işlemin ardından uluslararası küresel ödeme yöntemi şirketlerinin kasasına yapılan işlemleri yıllık planda düşündüğünüz zaman çok büyük paralara tekabül ediyor. Bu durum ülkemiz açısından çok büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Dolayısıyla biz Türkiye’nin ödeme yöntemi sistemini benimsemek suretiyle bu ekonomik değerin ülke içerisinde kalmasını sağlamış oluyoruz. Böylece hem dış müdahaleler engellenmiş oluyor hem de finansal saldırılara misliyle karşılık verilmiş oluyor. Akdeniz Üniversitesi olarak başta akademik üyelerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı ekonomik anlamda milli ve yerli bir duruş sergileyerek Troy ödeme yöntemini kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

Teknoloji ve güvenlikte dünya standartlarını yakalamış Türkiye’ye özel Troy Ödeme Yöntemi adını Türkiye: TR, Ödeme:O, Yöntemi:Y , harflerinden oluşan kısaltmayla "Türkiye’nin Ödeme Yöntemi"nden aldı.