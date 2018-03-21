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AÜ Tıp'ta bir tuhaf koleksiyon

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, 40 yıllık hekimlik hayatında çocukların yuttuğu ve cerrahi operasyonla solunum ve sindirim sistemlerinden çıkardığı yabancı cisimlerden koleksiyon oluşturdu

AÜ Tıp'ta bir tuhaf koleksiyon

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, 40 yıllık hekimlik hayatında çocukların yuttuğu ve cerrahi operasyonla solunum ve sindirim sistemlerinden çıkardığı yabancı cisimlerden koleksiyon oluşturdu

21 Mart 2018 Çarşamba 22:52
AÜ Tıp'ta bir tuhaf koleksiyon
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AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Cerrahisi poliklinik girişinde duvara asılan 2 panoda sergilenen 160'a yakın yabancı cisim, görenleri hayrete düşürecek nitelikte. Kilitli panolarda sergilenen ürünler arasında madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuruyemiş parçaları ve iki mıknatıs en çok dikkat çekenler oldu. Ailelerin duyarlılığını kazanarak ölümle sonuçlanacak bu türden olayların önüne geçmek isteklerini belirten Prof. Dr. Melikoğlu, koleksiyon sayesinde ailelerde bir bilinç oluşturduklarını söyledi.
ÇENGELLİ İĞNE, KURUYEMİŞ VE PİL TEHLİKESİ
Çocukların çevreyi tanımak için ellerini ve ağzını kullandığını belirten Prof. Dr. Melikoğlu, çocukların ani gelişen dikkatsizlikler nedeniyle ağızdan aldıkları yabancı cisimleri yutabildikleri uyarısında bulundu. Yutma sırasında bazen bu cisimlerin soluk borusuna kaçtığını aktaran Prof. Dr. Melikoğlu, “Kuruyemişler, fasulye gibi bakliyatlar, meyve ve sebze parçaları. Çocuklar yakalarına iliştirilen nazarlık, çatal iğneleri yutabiliyor. Bunlar yemek borusuna gidiyor. Bazen bu çatal iğnelerin ağzı açık kalabiliyor. Ciddi boyutta yaşamsal tehdit oluşturuyor. Zaten soluk borusu çok ince, orası tıkanınca ani solunum durması olabiliyor" dedi. Oyun yaşına gelen ve pilli oyuncaklarla oynayan çocuklarda da yutma vakalarına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Melikoğlu, yutulan pillerin kimyasal tepkimeyle yemek borusu, mide ve bağırsakta yanma ve delinmelere neden olduğunu söyledi.
'KİMYASAL SIVI İÇTİĞİNDE KUSTURMAYIN'
Ailelerin temizlikte kullandıkları yağ ve kireç çözücüler, çamaşır suları ve deterjanların çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılması halinde 'kimyasal sıvı içme' vakalarına rastladıklarını da belirten Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, ilk müdahale olarak yapılan ve doğru bilinen bir yanlışa dikkat çekti. İçilen sıvının birkaç saniye içerisinde yemek borusunu yakarak mideye gittiğini kaydeden Prof. Dr. Melikoğlu, “Kusturmak. Bunu asla yapmamak lazım. Zaten bir iki saniye içinde gelişen yutma refleksi kusturma yoluyla yeniden tekrarlanıyor. Yemek borusu bu nedenle ikinci defa yanmış oluyor. Marketlerde ve evlerde bu ürünler yüksek yerlerde olmalı ve kapakları çocukların açamayacağı şekilde olmalıdır. Bir yemek borusu yanığı demek bir çocuğun en az 2 sene tedaviyle uğraşması, beslenememesi demek" diye konuştu.
PARMAK KALINLIĞINDA İKİ MIKNATIS YUTMUŞ
2008 yılında demir kalemtıraş yutan 4 yaşında bir çocukla yine aynı yıl içerisinde boyutları bir elin başparmağı kadar olan iki mıknatısı yutan başka bir çocuğu cerrahi operasyonla tedavi ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Melikoğlu, ailelerin dikkatini çekme konusunda ilerleme kazandıklarını söyledi. Altın yutan çocuklar dahi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Melikoğlu, “Bozuk paralar, pil, mıknatıslar var. Mesela mıknatıs yutan çocuk iki mıknatısı tek tek yutmuştu. Bağırsakta bu mıknatıslar birleşmiş ve bağırsak arada kalmıştı. Operasyonla aldık. Bağırsağın delinmesine ve kangren olmasına neden olabilirdi" diye konuştu

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AÜ Tıp Fakültesiöğretim üyesi
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