AÜ öğrencilerinden yeni havalimanına tam not

AÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri, İstanbul Havalimanının işletmesini üstlenen İstanbul Grand Airport A.Ş. (İGA) tarafından uygulamaya konulan Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Transferi Projesi’nde (ORAT) Akdeniz Üniversitesi’ni temsil ettiler. Proje kapsamında; Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrencilerle birlikte Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencileri Öğretim Görevlisi Ferhat Aksoy koordinatörlüğünde açılış öncesi prova niteliği taşıyan büyük organizasyona katıldılar. Öğrenciler, Dünyanın en büyük havalimanı olma ayrıcalığını taşıyan İstanbul yeni havalimanını, açılışından önce operasyonel kullanımı açısından test ederek havalimanına tam not verdi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçek zaman ve mekanlı olarak gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanı buldu. Öğrenciler, İstanbul yeni havalimanının terminal binasının kullanımı, yolcuların güvenliği ve uçuş hizmetlerinin kolaylığı, apron ve park pozisyonlarının kullanımı gibi konularda yeni havalimanına tam not vererek Türkiye’nin böyle bir projeye imza atmış olmasından sivil hava ulaştırma öğrencileri olarak gururlandıklarını ifade ettiler.