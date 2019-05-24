ULUSLARARASI Pera Piyano Yarışması'nın 14'üncüsü çeşitli ülkelerden 60'a yakın müzisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından piyanistlerin katıldığı ve belirli bir program dâhilinde çalınan eserlerin değerlendirildiği yarışmada, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nı temsil eden öğrencilerden, 6-8 yaş kategorisinde Nil Göksel birincilik ödülüne layık görüldü. 15-18 yaş kategorisinde yarışan Elara Aliyeva üçüncü olurken, Nurniran Pınar ise teşvik ödülü kazandı.
ABD, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna'dan piyanistlerden oluşan jüride, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dr. Samir Mirzayev de yer aldı.
AÜ'lü öğrenciler ödüllerle döndü
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileri İstanbul'da düzenlenen Geleneksel Uluslararası Pera Piyano Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Pera Piyano Yarışması'ndan ödüllerle döndü
ULUSLARARASI Pera Piyano Yarışması'nın 14'üncüsü çeşitli ülkelerden 60'a yakın müzisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından piyanistlerin katıldığı ve belirli bir program dâhilinde çalınan eserlerin değerlendirildiği yarışmada, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nı temsil eden öğrencilerden, 6-8 yaş kategorisinde Nil Göksel birincilik ödülüne layık görüldü. 15-18 yaş kategorisinde yarışan Elara Aliyeva üçüncü olurken, Nurniran Pınar ise teşvik ödülü kazandı.