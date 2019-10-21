AÜ'den Rektör Kalan'a tebrik

ZİYARETTE, ALKÜ’nün Akdeniz Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuş bir üniversite olduğunu hatırlatan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Buna karşın iki üniversite de süregelen işbirliklerinin devam etmesi konusunda çalışmalarına devam etti" dedi. Kalan, geliştirilen projelerin ve fikir alışverişlerinin her iki üniversitenin de vizyon ve hedeflerine olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi. Nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Rektör Kalan, AÜ Rektörü Ünal’a "Alaaddin Keykubat Mührü" hediye etti.