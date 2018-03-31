AÜ'den büyük başarı

SPOR Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Mert Kızıl, Full Contact branşı 91 kilogram kategorisinde birincilik, Turizm Fakültesi öğrencisi Minkail Dadayev 75 kilogram kategorisinde üçüncülük, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özge Çalışkan da, Point Fight branşında +70 kilogram kategorisinde ikincilik kazanarak Şampiyonluk Kürsüsü’ne çıkmaya hak kazandılar. Kick Boks 91 kilo Full Contack branşında 3 kez art arda Türkiye Şampiyonu olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Mert Kızıl, toplamda 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olduğunu belirterek, “Önümüzdeki hafta Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na katılacağım. Şampiyon olmam durumunda Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım'da ülkemizi temsil edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.